Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование

Промышленные предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Отбор получателей соответствующей субсидии объявило министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

Как сообщает пресс-служба минпрома, предприятия обрабатывающей отрасли смогут компенсировать до 20% от суммы документально подтвержденных, фактически осуществленных затрат, но не более 10 миллионов рублей на одного участника отбора.

На эти цели из федерального и областного бюджета выделено 77,5 миллиона рублей – это средства Единой региональной субсидии. Напомним, что её механизм утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 года №194 и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года №1012.

Заявки принимаются с 22 августа по 20 сентября 2022 года включительно по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 59, третий этаж, кабинет 302.

Подробнее со всеми условиями предоставления субсидии можно ознакомиться здесь.