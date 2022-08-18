18.08.2022
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
18.08.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
18.08.2022
Челябинский театр современного танца открывает сезон
18.08.2022
«Сердце отдаю детям»: южноуральские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса
18.08.2022
В Челябинске в одном проекте объединят народный танец и хип-хоп
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
03.07.2020
Алексей Текслер выступил с предложениями по расширению господдержки промышленности
14.04.2020
Промышленники Челябинской области обозначили общие проблемы
06.08.2019
Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
27.10.2017
ММК – лидер конкурентных закупок
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022