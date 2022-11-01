Промипотеку доработают с учетом предложений челябинских промышленников

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий принял участие в координационном совете под председательством председателя правительства Дениса Мантурова.

В ходе заседания прозвучало, что механизм промышленной льготной ипотеки будет дорабатываться, подготовлены изменения к Налоговому кодексу в части льготных режимов для промышленных кластеров. Механизмы заработают с начала 2023 года, необходимые средства в проект бюджета уже заложены.

Как сообщили в пресс-службе минпрома Челябинской области, ожидающиеся корректировки по промипотеке учитывают предложения от южноуральских промышленников и экспертов. Они были в числе инициаторов доработки

Промипотеки, предлагая за счет регионального Фонда развития промышленности расширить использование заемных средств на приобретение недвижимости, строительство, модернизацию имеющегося здания и покупку земельных участков на условиях софинансирования.

Возможно, после доработки промипотеки в регионе появятся желающие ею воспользоваться, пока таких нет.