22.07.2022
Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч
22.07.2022
Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области
22.07.2022
Приставы проконтролировали: с козырька подъезда был убран самовольный «скворешник»
22.07.2022
Осужденный из Копейска поборолся за победу во всероссийском чемпионате по шахматам
22.07.2022
О новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал
22.07.2022
В Нагайбакском районе ликвидирован ландшафтный пожар вблизи Парижа
Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области
22.06.2022
Совместная служба и преданная дружба: кинологи УИС Челябинской области отметили свой праздник
13.05.2022
В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам
08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
13.04.2022
Губернатору и силовикам Челябинской области представили нового начальника ГУФСИН региона
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022