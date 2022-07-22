Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области

Продукция ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области (Магнитогорск) снова вошла в число двадцати лучших товаров региона. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» отмечен лоток для торговли.

Мероприятие служит предварительным этапом самого известного в стране конкурса по качеству «100 лучших товаров России», программа которого работает на постоянной основе с 1998 года, напоминают в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В этом году заявки на участие подали более десяти предприятий, учреждений и организаций Южного Урала. Они представили 17 видов продукции в трех номинациях: «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения». Основное условие – товар должен быть конкурентоспособен, производиться в Челябинской области и, по возможности, из местного сырья.

Продукция, произведенная на предприятиях территориального органа ФСИН России, соответствует всем предъявляемым требованиям. Ее также отличает экологичность, безопасность и стабильно высокое качество, что и позволило ей в очередной раз получить высокую оценку экспертов.

«Лоток для торговли изготовлен из сырья, произведенного в Российской Федерации, имеет простую и надежную конструкцию, способную отвечать требованиям безопасности и одновременно практичности, а теперь еще заслужил и почетное звание лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской области», - рассказал начальник Центра трудовой адаптации осужденных ИК-18 Денис Руслеков.

Продукция учреждения проходит в следующий этап Программы «100 лучших товаров России», который состоится в Москве осенью этого года.

Заслуженные награду победителю регионального этапа конкурса вручила директор ФБУ Челябинского ЦСМ Ольга Матанцева.