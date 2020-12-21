Разработки челябинской компании «Интерсвязь» внедрят в столице Беларуси

Разработанный лидером телекоммуникационного рынка Челябинской области – компании «Интерсвязь» сервис «Умные домофоны» будет внедрен в столице Беларуси Минске

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», уже в ближайшее время более 100 подъездов многоквартирных домов мегаполиса будут оборудованы южноуральскими «Умными домофонами». Минские специалисты заключили договор с компанией «Интерсвязь» о приобретении комплексного готового решения. Уже начата установка и наладка серверов, которые будут обеспечивать работу устройств. В тестовом режиме смонтированы и функционируют шесть интеллектуальных устройств, разработанных в Челябинске. Помимо поставки самих домофонов, челябинские IT-специалисты предоставили белорусским коллегам приложение для управления ими. Оно переняло часть возможностей супераппа компании «Интерсвязь».

Теперь жители Минска смогут открывать дверь подъезда при помощи своего смартфона, пользоваться видеоглазком и видеоархивом. Последняя функция особенно хорошо зарекомендовала себя на Южном Урале. Благодаря камерам домофонов, существенно снизилось число правонарушений, как в подъездах с установленными «Умными домофонами», так и на прилегающей территории. В рамках договора челябинские специалисты обучили минских коллег тонкостям самостоятельной установки и настройки «Умных домофонов». В течение двух лет «Интерсвязь» будет обеспечивать поддержку и обслуживание платформы управления системой.

Беларусь не первая из стран ближнего зарубежья, заинтересовавшаяся проектами компании «Интерсвязь». Челябинские «Умные домофоны» успешно работают в Казахстане в городе Байконур. Широко распространены южноуральские разработки и внутри российских границ - в Амурской и Московской областях, в Иваново и Сургуте. Для каждого из городов предварительно было разработано индивидуальное решение. Собиралось «железо», выбирался тип и вид «Умных домофонов», подбирались различные варианты программного обеспечения. В результате каждый заказчик получил готовый пакет технологий и услуг, который отвечает именно его запросам и требованиям.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, через несколько лет будет сложно представить себе подъезд не оснащенный «Умным домофоном». А Челябинск стал первым городом, в котором этой технологией пользуется наибольший процент жителей. Профессиональные компетенции «Интерсвязи» в этой сфере уже позволяют успешно конкурировать и на внешних рынках. Разработанное в компании оборудование востребовано далеко за пределами Южного Урала.

Всего в многоквартирных и частных домах силами компании «Интерсвязь» уже установлено более 10 тысяч «Умных домофонов», из них шесть тысяч только за 2020 год.