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Рейтинг ММК изменен на «стабильный»

Экономика
Сегодня, 16:31

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings изменило прогноз по рейтингу ПАО "ММК" (Челябинская область) с "позитивного" на "стабильный". Долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне "BBB-".

Как сообщает служба по связям с инвесторами комбината, пересмотр прогноза связан с неопределенностью состояния экономики в краткосрочной перспективе, баланса спроса и предложения и цен на металлопродукцию и сырье, а также с возможным ростом протекционизма и сбоями в цепочках поставок на международных рынках стали.

Прогноз также отражает пересмотр ожиданий S&P по ВВП России в сторону снижения на 0,9% вместо роста на 1,8%. По мнению агентства, такая корректировка ожиданий в совокупности с мерами по противодействию распространению COVID-19 окажет негативное влияние на спрос на сталь.

"Стабильный" прогноз учитывает, с одной стороны, существенный запас финансовой прочности ММК, с другой - ожидания S&P по неблагоприятным условиям на рынках стали и рискам, связанным с COVID-19.

"Мы не ожидаем значительного роста долговой нагрузки ММК в 2020 году, так как на начало года остатки средств на счетах полностью покрывали долг. Таким образом, показатель FFO/Долг предполагается на уровне значительно выше 60% в ближайшие годы, включая 2020 год", - отметило в своем пресс-релизе S&P.

СПРАВКА

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2019 году Компания произвела 12,5 млн тонн стали и 11,3 млн тонн товарной металлопродукции.

ММК является одним из лидеров отрасли по производственным издержкам и показателю рентабельности. Выручка Группы ММК за 2019 год составила 7 566 млн долларов, EBITDA - 1 797 млн долларов. Долговая нагрузка ММК является наименьшей в отрасли. Соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 2019 года составляет 0,13х. Инвестиционный рейтинг компании подтвержден ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Fitch, Moody’s, S&P.

Обыкновенные акции ММК котируются на Московской Фондовой Бирже, а депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 15,7%.

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