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Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей

Экономика
Сегодня, 13:24

В 2019 году розничный кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях вырос на 16%, до 67,4 миллиарда рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ увеличился на 6% и достиг 106,3 миллиарда рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 79,9 миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, максимальная динамика розничного кредитного портфеля на Южном Урале зафиксирована в сегменте ипотеки – рост на 18%, до 31 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 29,4 миллиарда рублей (+17% за год), на автокредиты – 4,7 миллиарда рублей.

Банк также существенно нарастил объем привлеченных средств частных клиентов – до 49,5 миллиарда рублей (+29%). Одним из заметных трендов года стал интерес к инвестиционным продуктам – портфель в этом сегменте за год вырос на 77%, до 9,5 миллиарда рублей.

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона 28,8 миллиарда рублей заемных средств. Драйвером остается ипотека: за год 7,5 тысячи южноуральских семей получили в ВТБ жилищные займы на 11,2 млрд рублей, что на 14% больше показателя 2018 года. Кроме того, челябинцы и курганцы оформили кредиты наличными на 15 млрд рублей и автокредиты на 2,6 миллиарда рублей.

ВТБ также активно развивал сотрудничество с бизнесом. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе по итогам года составил 38,9 миллиарда рублей. Основной объем приходится на средний и малый бизнес - 30,3 миллиарда рублей, прирост составил 4%. Среди отраслей с устойчивым спросом на финансирование – сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля и строительство. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов за год составил 30,4 миллиарда рублей.

Также у предприятий были востребованы гарантийные инструменты для обеспечения сделок и контрактов. За год ВТБ на треть увеличил документарный портфель в сегменте СМБ в регионе – до восьми миллиардов рублей.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «В 2019 году экономическая активность в регионе была на высоком уровне. Мы видим это по спросу на решение разнообразных финансовых задач со стороны частных лиц и бизнеса. В рамках стратегии ВТБ мы стремимся к тому, чтобы все клиенты получали необходимые услуги и в офисах, и в дистанционных сервисах быстро и легко. Уверен, что за комфортной digital-средой – будущее банковского рынка. Поэтому в 2020 году мы продолжим совершенствовать обслуживание и развивать цифровые технологии».

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