Рубль на фоне внешних рисков и неопределенностей

Неопределенность и нервозность продолжают править настроениями на внешних рынках, а инвесторы вновь обратили внимание на пандемию. Как результат – падение спроса на риск и укрепление доллара.

Цены на нефть также не добрались до июньских максимумов и начали коррекцию, отступая ближе к отметке 40-41 долларов за баррель. На фоне общего пессимизма и падения стоимости углеводородов «россиянин» чувствует себя относительно неплохо. По мнению аналитиков Инстафорекс, поддержку национальной валюте, по всей видимости, оказывают компании-экспортеры, начавшие продажу валюты для выплат дивидендов.

Страхи «второй волны» обоснованны

Эпидемиологи по всему миру заявляют, что пандемия коронавируса находится в начальной стадии. Ухудшающаяся ситуация в Бразилии, Индии и США это подтверждает: «страна свободы» вновь обновила рекорд по числу новых случаев заражений за сутки.

Если пандемию не удастся взять под контроль, что при отсутствии вакцины сделать будет непросто, не исключено введение новых карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении экономики. В том числе развивающихся стран.

Несмотря на ожидания инвесторов, которые уверены в новых стимулирующих мерах от ФРС и правительства США, желание вкладываться в рисковые активы (к которым относится российский рубль), едва ли можно назвать максимальным.

Нефть отошла от 43 долларов за бочку

«Черное золото» не находит поводов для роста. Накануне отчета Международного энергетического агентства углеводороды решили отойти от занятых позиций и умеренно сбавить в цене. Сначала рубль проигнорировал снижение цен на нефть, поддерживаемый спросом со стороны отечественных покупателей, но на дистанции ухудшение ситуации с углеводородами может ослабить российскую валюту.

Опасения замедления темпов восстановления экономики и новых карантинов в США отражаются и на сырьевом рынке. Если экономика вновь уйдет в закрытый режим, а мировых потребителей нефти захлестнет полноценная вторая волна пандемии, спрос на черное золото упадет.

Геополитика снова в тренде

Инвесторы параллельно не спускают глаз с геополитической арены, где все также неспокойно. Вопрос противоречий между США и Китаем остается открытым, а беспокойства добавляют конфликты на Ближнем Востоке и китайской границе с Индией.

Очевидно, что в условиях пандемии новый виток торговой войны между сверхдержавами, как и любые глобальные конфликты, снизит интерес к рублевой ликвидности и валютам развивающихся стран.