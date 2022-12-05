05.12.2022
Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
05.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
05.12.2022
Новое назначение в администрации Челябинска
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
Небезопасная для потребителей продукция изъята из оборота
21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
09.11.2022
В Челябинске на улице Пушкина обнаружены зеленые паразиты
29.10.2022
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022