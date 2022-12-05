Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло

В 14 садиков и санаториев Миасса, Трехгорного, Кыштыма, Карабаша и Усть-Катава Челябинской области поступило фальсифицированное сливочное масло. Данный факт выявил региональный Россельхознадзор.

Оборот фальсифицированной продукции через три челябинские организации осуществлял индивидуальный предприниматель из Пермского края, поставивший в социальные учреждения масло сладко-сливочное «Крестьянское» (72,5% жирности) и масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» (82,5% жирности).

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, действие одной из деклараций о соответствии продукции было прекращено в сентябре, другая находится в статусе «недействительна».

Региональный Россельхознадзор совместно с ГУ МВД России по Челябинской области провели проверочные мероприятия и установили, что на склад хранения готовой продукции челябинского предприятия поступило 700 килограммов масла данного производителя (по прекращенной декларации) без указания даты выработки на маркировочных этикетках.

Должностные лица отобрали пробы продукции. Проведенным в лаборатории исследованием было установлено несоответствие продукции установленным требованиям по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации сливочного масла. В результате управление Россельхознадзора изъяло из оборота 1,6 тонны неблагополучной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.

Двум участникам оборота фальсифицированного сливочного масла были выданы предостережения, в отношении третьего рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности по части второй статьи 14.43 КоАП РФ.

Как подчеркнула Татьяна Нахтигаль, законодательством установлен прямой запрет на использование для питания детей раннего возраста спредов, гидрогенизированных масел и жиров, жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот.

В адрес детских дошкольных и лечебно-оздоровительных учреждений Россельхознадзор направил информацию о недопущении употребления в пищу полученного фальсификата. Всем уполномоченным лицам детских дошкольных учреждений и санаториев в ИС «Ветис-Паспорт» также направлены предупреждения.

Кроме того, надзорное ведомство обратилось в прокуратуру Челябинской области с просьбой принять меры прокурорского реагирования к производителям фальсифицированной молочной продукции и к поставщикам фальсификата в социально значимые учреждения региона.