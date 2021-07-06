Снова на выживание? Правительство утвердило прожиточный минимум на 2022 год

Правительством РФ утвержден прожиточный минимум на 2022 год. Он составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Прожиточный минимум рассчитывался с новой методикой, принятой в прошлом году: минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.

«Долгое время прожиточный минимум рассчитывался по потребительской корзине. Брался некий набор товаров – от продовольствия до одежды, и предполагалось, что человеку для нормальной жизни нужно за год какое-то количество килограммов картофеля, мяса, какое-то количества мыла. Исходя из этого получалась цена потребительской корзины, на основе которой высчитывались показатели. В конце прошлого года было установлено, что с января следующего года эти показатели будут рассчитываться исходя не из натуральных продуктов, а исходя из средних доходов по стране и по региону, возникло такое понятие медианного дохода», – рассказал кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки НИУ ВШЭ Денис Мельник в эфире радио Sputnik

Новая методика вызвала волну критики от экспертов.

"Прожиточный минимум отсчитывается по медианному доходу за прошлый год, это все хорошо работает, если у нас нет высокой инфляции. Если инфляция ускоряется, прожиточный минимум отрывается от цены продукта, цены растут, а доходы остаются привязанными к прошлому году. В этом смысле если вдруг будет ускоряться инфляция, может выявиться негатив", – считает Денис Мельник.

Еще осенью прошлого года в Челябинской области проходила акция «Жизнь на минималках», во время которой работники горно-металлургической промышленности пытались прожить месяц на стоимость потребительской корзины. Тогда заместитель председателя Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку заявил, что такой МРОТ это «не жизнь, а выживание». Мы поинтересовались у Владимира, можно ли выжить на утвержденный на 2022 год прожиточный минимум.

«Нет. Абсолютно нельзя. И нам не понятно даже сейчас, каким образом считают медианную зарплату, каким образом ее устанавливают в регионах тоже остается загадкой. Очевидно, весь этот придуманный процесс – не про жизнь. Эта цифра не соответствует действительности. Если раньше была отсылка к продуктам, то, очевидно, сейчас корзина продуктовая значительно бы выросла, и прожиточный минимум бы вырос. По новому законодательству прожиточный минимум будет пересчитываться раз в год. С учетом инфляции и роста цен на ЖКХ эта сумма совершенно неактуальна».