Текслер и Морозов обсудили перспективы обновления общественного транспорта, УКВЗ и АЗ «Урал»

Обновление городского общественного транспорта в Челябинской области позволяет обеспечить заказом одной из крупных предприятий региона - Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который в последнее время испытывал проблемы. Новые проекты по расширению рассматривает и автозавод «Урал», который в 2021 году отметит 80-летний юбилей.

Перспективы обновления общественного транспорта в регионе и развития УКВЗ и АЗ «Урал» обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе прошедшей рабочей встречи.

Алексей Текслер подчеркнул, что, решая задачу обновления городского электрического транспорта, удается обеспечить заказом одно из крупных предприятий области – Усть-Катавский вагоностроительный завод, который в последнее время испытывал проблемы с загрузкой.

Губернатор и замминистра обсудили расширение производства и строительство нового сборочного цеха на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Также глава региона и заместитель министра промышленности и торговли РФ обсудили вопрос обновления общественного транспорта в Челябинской области.

Отдельно Алексей Текслер и Александр Морозов обговорили перспективы развития и новые проекты автомобильного завода «Урал».

Кроме того, в ходе встречи шел разговор о выставке строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо 2021», организатором которой выступил Минпромторг РФ при участии Ассоциации «Росспецмаш». Выставка открылась 15 сентября в Челябинской области, на аэродроме «Калачево», и продлится по 17 сентября.

Александр Морозов открыл выставку и затем вместе с заместителем губернатора Челябинской области Егором Ковальчуком и президентом Ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабкиным ознакомился с выставочной экспозицией.

Как сообщает пресс-служба минпромторга, на выставке представлены последние достижения российских производителей строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. В числе новинок представлены шарнирно-сочлененный самосвал грузоподъемностью 35 тонн производства ООО МЗ «Тонар» (Московская область), беспилотный бульдозер производства ООО «ДСТ-Урал» (Челябинская область), а также телескопический погрузчик производства АО «Эксмаш» (Тверская область).

Замминистра также присутствовал при демонстрационном показе техники и вручил отраслевые награды и почётные грамоты.

«Мы планируем, что выставка станет крупнейшим профильным выставочным мероприятием для российских производителей этой продукции. Наша цель на ближайшие 3-7 лет – развитие беспилотных технологий, производство техники с низким углеродным следом и совершенствование телематического оборудования. Уверен, что «СтройДорЭкспо» придаст импульс этой сфере отечественного машиностроения», - пояснил Александр Морозов.

Программой выставки запланированы макетные испытания автоматизированных образцов, а также деловая программа, в которой примут участие представители Минсельхоза России, ГНЦ ФГУ «НАМИ», АО «ГЛОНАСС», АО «Электронный паспорт», НТИ «Автонет», администраций субъектов Российской Федерации, региональных фондов, лизинговых компаний и предприятий строительно-дорожной промышленности и смежных отраслей.

Александр Морозов отметил, что на Южном Урале мероприятие организовано на высоком уровне. Алексей Текслер выступил с инициативой, чтобы Челябинская область стала постоянным местом проведения ежегодного форума российских машиностроителей.