УКВЗ уже изготовил для Челябинска 14 кузовов трамвайных вагонов

Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область) изготовил для столицы Южного Урала 14 кузовов трамвайных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, по графику, до первого сентября в Челябинск должны поступить первые десять трамваев.

«Однако темпы производства позволяют надеяться, что эта цифра будет больше», - сказал министр (оставшиеся трамвайные вагоны в количестве двадцати единиц встанут на рельсы до конца 2021-го года).

Шесть из 14-ти вагонов окрашены. Кроме того, выполнена внутренняя отделка вагонов, в том числе сделаны обшивка, пол и установлены элементы оборудования.

По словам директора дивизиона «Городской общественный транспорт» «Синара – Транспортные Машины» Николая Пронина, на данном этапе сборки (это так называемый белый кузов) уже сварен и окрашен кузов будущего трамвая, устанавливаются стекла, элементы внешней облицовки, укладывается пол.

«Кузов еще стоит на технологических тележках. В это время отдельно происходит сборка непосредственно тележки трамвая, на которую впоследствии будет установлен белый кузов в финальной сборке, и трамвай обретет узнаваемый внешний вид», – пояснил Николай Пронин.

Новые трамваи оборудуют вспомогательными посадочными устройствами в виде выдвижной или откидной рампы для обеспечения посадки-высадки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

Кроме того, трамваи будут оснащен кондиционером, системой видеонаблюдения, информационными табло, USB- зарядными устройствами и иметь зону беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», итоги электронного аукциона на поставку в Челябинск 30-ти трамваев, который объявляло ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», были подведены 13-го апреля. ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ») было признано победителем. Общая сумма контракта составляет один миллиард 59 миллионов рублей. Трамваи производятся на мощностях Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Напомним, за день до проведения аукциона, 12-го апреля, федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) рассматривала жалобу ООО Торговый дом БКМ» на закупку 30-ти трамваев для Челябинска. Данная компания посчитала, что требования технического задания аукционной документации были прописаны только под одну модель трамвая, которую производит Усть-Катавский вагоностроительный завод (АО «УКВЗ»).

Отметим, в Челябинске в этом дорожном сезоне отремонтируют 26 трамвайных переездов, часть из них – по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время работы уже ведутся на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина.