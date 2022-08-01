Текслер: Мы продолжим и дальше поддерживать наших аграриев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, первого августа, побывал в Чесменском районе. Глава региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство «Березка» и ознакомился с ходом полевых работ. Он отметил, что правительство и дальше будет поддерживать аграриев через различные субсидии, льготные кредиты, инфраструктурные программы.

Сельскохозяйственное предприятие «Березка», в котором побывал Алексей Текслер, специализируется на производстве зерновых и масленичных культур. Свою деятельность хозяйство начало 30 лет назад, а в 2019 году при поддержке областного бюджета у аграриев появился современный семенной завод. Сейчас компания реализует порядка 100–150 тонн подсолнечника в год и готова полностью покрывать сегодняшние потребности области. «Березка» является одним из самых перспективных и динамично развивающихся предприятий района. В ближайшие годы предприятие планирует выйти на экспорт своей продукции на зарубежные рынки.

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Алексей Текслер осмотрел фермерское хозяйство и ознакомился с технологиями севооборота, применяемыми на предприятии. В хозяйстве работают по технологии девятипольного севооборота для эффективного использования пахотных земель и получения высоких урожаев. Суть технологии заключается в использовании трех полей по три культуры: каждый год культуры сменяют друг друга на полях, часть земель отдыхает. Засевается 14 культур и каждая возвращается на поле через девять лет. В результате в почве развивается разнообразие микрофлоры, что повышает плодородие.

«Мы продолжим и дальше поддерживать наших аграриев через различные субсидии, льготные кредиты, инфраструктурные программы. Все это окупается хорошим урожаем и качественными продуктами», - отметил глава региона и пожелал удачи аграриям в предстоящей уборочной кампании, а предприятию - дальнейшего технологического развития.