Текслер озвучил на федеральном уровне предложения по поддержке экономики в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании федерального оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики в период санкционного давления. Заседание рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам прошло под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкционных ограничений.

«Уже сейчас мы понимаем, что второе полугодие по экономическим показателям будет гораздо сложнее, - отметил губернатор. - Основная задача - поддержать и обеспечить экономическую активность в стране. Для этого необходимо решить ряд ключевых вопросов».

По словам Алексея Текслера, необходимо наращивание бюджетных расходов, прежде всего – капитального характера.

«Это важно и по экономическим, и по политических причинам, - уточнил губернатор. - У нас сейчас самая горячая фаза исполнения национальных проектов».

Кроме того, считает глава региона, нужно оказывать помощь предприятиям-экспортерам.

«Необходимо обеспечить приемлемый курс. Конечно, адаптация произойдет, но с какими последствиями? В металлургии занято свыше 1,2 миллиона человек. За экспортерами стоят поставщики, подрядчики, тысячные коллективы, поэтому надо от словесных интервенций переходить к конкретным действиям», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также, по его словам, необходимы поддержка спроса и запуск инвестиционного цикла.

«Для этого важно продолжить снижение ключевой ставки до шести процентов, а возможно, и меньше», - сказал губернатор.

Еще один пункт - сохранение программы оборотного кредитования, как минимум, для приоритетных отраслей.

«В первую очередь, это те, кто занимается импортозамещением, импортоопережением. Учитывая рост издержек, такие программы нужно сохранять, - добавил глава региона. - Ну и, конечно, развивать программы инвесткредитования с господдержкой. В связи с чем ждем скорейшего запуска программы проектного финансирования для инвестпроектов стоимостью до трех миллиардов рублей, а также программу промышленной ипотеки».

Также, считает Алексей Текслер, нужно осуществить донастройку налоговой системы под новые реалии. В частности, речь идет о снижении или отмене введенных с 2022 года НДПИ и акциза на сталь.

«Показатели первого полугодия у металлургов, угольщиков не должны вводить нас в заблуждение, особенно хороший первый квартал. Сейчас ситуация совсем другая, - пояснил Алексей Текслер. - Это важно не только для металлургов. У нас большое количество горнорудных предприятий, которые занимаются добычей и находятся часто в моногородах. Они не входят в крупные компании, у которых есть какая-то возможность диверсификации».

Отдельно губернатор остановился на теме межбюджетных отношений.

«Самый важный вопрос - это дотации на выравнивание, которые получают более 60 регионов в стране. Необходима индексация дотаций на темпы не ниже инфляции. Эти решения надо принимать сейчас, когда формируется бюджет на предстоящие три года», - резюмировал Алексей Текслер.