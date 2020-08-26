Текслер: Запуск завода в Магнитогорске позволит быстрее перейти на использование газомоторного топлива

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что открытие первого на Южном Урале завода возможность перейти более быстрыми темпами на использование газомоторного топлива и обеспечит жителей региона дополнительными рабочими местами.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня, 26 августа, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыли в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа.

«Сегодня знаковое событие. По поручению президента Владимира Путина правительство России реализует программу развития рынка газомоторного топлива. Перевод всех автотранспортных средств на этот вид топлива – серьезный шаг вперед в улучшении экологической ситуации», – отметил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Мы открыли первый на Южном Урале завод по производству сжиженного природного газа. Здесь будут созданы дополнительные рабочие места. Само производство даст возможность перейти более быстрыми темпами на использование газомоторного топлива», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, завод мощностью 40 тысяч тонн в год предназначен для подготовки и сжижения природного газа с последующим использованием в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и в соседних регионах. С вводом завода в эксплуатацию Челябинская область одной из первых в стране перейдет на экологичный, экономичный и комфортный транспорт.