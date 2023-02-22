Торговый дом ММК увеличивает продажи и планирует расширение регионов присутствия

Торговый дом ММК (Магнитогорск, Челябинская область) увеличивает продажи и планирует дальнейшее расширение регионов присутствия.

Об этом рассказал директор компании Григорий Щуров, выступая с докладом об итогах работы ООО «Торговый дом ММК» в 2022 году и задачах на 2023 год на 16-й общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России».

Несмотря на очевидные сложности, вызванные экономическими санкциями против России, снижением спроса и цен на металлопродукцию, в ушедшем году ТД ММК сумел адаптироваться под новые условия рынка, увеличив продажи на 3,2 процента, а свою долю на рынке - с 9,6 до 11 процентов.

В числе факторов роста Григорий Щуров отметил расширение территории присутствия, улучшение сервиса и увеличение продаж на электронной торговой площадке. В прошлом году ТД ММК открыл три новых обособленных подразделения в Оренбурге, Кургане и Астрахани, а также четыре розничных склада в Магнитогорске, Уфе, Сибае и Москве. В планах - открытие еще 14 новых складов. Развитие розничных продаж, помимо расширения географии присутствия и получения дополнительной прибыли, дает возможность клиентам ускорить и облегчить процесс покупки.

В 2022 году практически удвоил продажи корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» – с 16,8 тысячи тонн до 30,5 тысячи тонн. Количество зарегистрированных клиентов превысило пять тысяч. Следующий этап развития маркетплейса предполагает интеграцию его с другими интернет-магазинами, разработку мобильного приложения, а также предоставление клиентам возможности онлайн-оформления кредита или банковской гарантии и новых способов оплаты (система быстрых платежей, QR-коды). Помимо собственной электронной торговой площадки, компания начала продажи метизной продукции на маркетплейсе «ОЗОН»; представленный там сортамент планируется расширять.

«Торговый дом прорабатывает проекты, направленные на развитие сервиса. Мы хотим предоставить клиенту возможность купить все в одном месте. Компания продолжает диверсифицировать продуктовую линейку и расширять производственные мощности для переработки металлопроката и изготовления продукции на площадках Торгового дома. Уже реализован проект по перевалке, призванный оптимизировать транспортную и складскую логистику ТД ММК, а также обеспечить доставку до конечного клиента. Внедряется комплекс мероприятий, направленных на сокращение времени погрузки металла в автотранспорт. Еще одно перспективное направление – организация логистических центров», - рассказал Григорий Щуров.

Среди задач компании на 2023 год он назвал открытие новых розничных и складских площадок, что позволит увеличить в наступившем году продажи на десять процентов по сравнению с 2022 годом, а к 2025 году - на 35 процентов к уровню 2023-го. Этих целей невозможно достичь без расширения регионов присутствия и увеличения количества клиентов, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК». В 2023 году ТД ММК планирует открыть два новых подразделения, а к 2025-му их число будет доведено до 42.

Усилия ММК по развитию розничных продаж в прошлом году были отмечены победами в престижных конкурсах.

В январе 2023 года электронная торговая площадка ММК стала лауреатом престижного IT конкурса «Проект года», организованного Global CIO в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность».

По итогам конкурса Российского союза поставщиков металлопродукции ТД ММК был признан лучшей федеральной сбытовой сетью среди металлургических компаний, в числе лучших были также отмечены металлобазы и СМЦ компании.