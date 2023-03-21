Треть жителей Челябинской области считают, что над ними нависла угроза увольнения

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Челябинской области и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.

30 процентов трудоустроенных соискателей из Челябинской области полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. Для сравнения: в целом по Уральскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 20% опрошенных, а по России – 22%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), а также «Финансы, бухгалтерия» (25%).

Еще 65% трудоустроенных соискателей Южного Урала считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании).

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).