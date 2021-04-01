УФАС проверит нацпарк «Таганай»

Челябинское УФАС России проведет плановую проверку ФГБУ «Национальный парк «Таганай» на соблюдения требований законодательства о контрактной системе при проведении конкурентных процедур. Проверка начнется в апреле 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе УФАС региона, ранее антимонопольной службой выявлены неоднократные нарушения Закона о контрактной системе в госзакупках, проведенных в рамках реализации национального проекта «Экология».

По данным УФАС, нарушения были выявлены в ходе проведения аукциона на строительство некапитального сооружения «Визит-центр», аукциона на поставку бульдозера и конкурс на выполнение лесоустроительных работ на территории национального парка «Зигальга».

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в нацпарке «Таганай», проверка плановая, потому что к нацпроекту «Экология» повышенное внимание.

«После отмены конкурса на выполнение лесоустроительных работ на территории национального парка «Зигальга» ФГБУ «НП «Таганай» уплатило назначенный УФАС штраф, - пояснили в нацпарке. - Затем с учётом замечаний УФАС был подготовлен аукцион на проведение лесоустроительных работ. Его отыграли в конце прошлого года. Работы в настоящее время проводятся». Начальная цена контракты была 13, 9 миллиона рублей.

Аукцион на строительство «Визит-центра» на тропе «Где Европа встречается с Азией» в рамках национального проекта «Экология» уже проведен. Начальная цена контракта – 6,6 миллиона рублей. «Подрядчик определён, работы идут», - уточнили в нацпарке.

По аукциону на поставку бульдозера была подана жалоба, её признали обоснованной. «После чего с учётом замечаний процедура была перезапущена, определён подрядчик, заключён контракт, и товар поставлен», - пояснили в НП.