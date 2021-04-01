01.04.2021
УФАС проверит нацпарк «Таганай»
01.04.2021
Для заключенных челябинской колонии провели мастер-класс по актерскому мастерству
01.04.2021
Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО
01.04.2021
В Челябинске школьник повредил спину на психологическом тренинге
01.04.2021
В Челябинске на фестивале Дениса Мацуева выступят Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин
01.04.2021
Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
04.03.2021
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
24.02.2021
«Лыжня за облака» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз
05.02.2021
Представители Башкирского заповедника переймут опыт специалистов Таганая
03.02.2021
Туристы из Москвы незаконно нарубили дров на Таганае
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021