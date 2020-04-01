«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии
В непростой экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер для борьбы с коронавирусом информационное агентство «Урал-пресс-информ» приняло решение поддержать бесплатной рекламой представителей малого бизнеса.
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Начнем,
Рестораны и доставка еды:
1. Ресторан «Король Густав», европейская кухня
2250813, 89507251100, https://meliot.ru/restaurant/restoran-korol-gustav/
2. Ресторан «Ребрышковая», европейская кухня
2200002, https://rebra74.ru/
3. Ресторан «Х.О.», европейская кухня
7298229, http://www.smolinopark.ru/restaurants/xo/
4. Ресторан «Асаби», японская кухня
2659592, https://asabi74.ru/
5. Ресторан «Уральские пельмени», русская кухня
2659592, https://uralpelmeni.ru/
6. Ресторан «Сицилия», европейская кухня
88002005807, https://sicilia74.ru/
7. Пиццерия «Рара Carlo», итальянская кухня
2252166 (3), restostar.com
8. Ресторан «Оливер», европейская кухня
2254747, https://www.instagram.com/restoliver/
9. Ресторан «Старый Ереван», кавказская кухня
2388080, https://www.sterevan.ru/
10. Пиццерия «Подди-Пицца», итальянская кухня
89000830425, https://vk.com/poddipizza
11. «ВАО», китайская кухня
89822823289, https://www.instagram.com/bao_chel/
12. Кафе «Янтарь», русская кухня
89128991814, https://vk.com/public193594459, https://www.instagram.com/yantar_cafe.chel/
13. Кулинария-кондитерская «Близкие люди», русская кухня89026015954, https://vk.com/blizkie74
14. Ресторан «Солнце», европейская и восточная кухня
2505550, https://aloigroup.ru/
15. Авторская кондитерская «BONBON», десерты и европейская кухня2659392, https://vk.com/lovebonbon
16. Ресторан «Tortillas&Grill», восточная кухня
2238494, https://tortillasgrill.ru/store
17. Ресторан доставки «Шинто», японская, китайская, европейская кухня2111511, +7(922)5044444, https://www.shinto.su/
18. Сеть пиццерий «Додо пицца», итальянская кухня
8 800 302-00-60, https://dodopizza.ru/chelyabinsk
19. Пиццерия «ПиццаМания», итальянская кухня
218 40 81, https://www.pizzamania.ru/
20. Ресторан «Патриот», русская и европейская кухня
2230884, +79191230884, Комсомольский пр., 111), https://patriot111.ru/
21. SUBWAY
89127901596, https://www.instagram.com/subway_chelyabinsk/
22. Независимая кофейня
89227500001 (ул. Коммуны, 81), https://www.instagram.com/nkcoffeeshop/, https://vk.com/nk___gallery
23. Бар «Eibauer»
83512171177, (ул. Чичерина 35Д), https://vk.com/eibauer
24. Гастробар DOM, европейская кухня
776-30-36
25. Бургерная The Тёлки, американская кухня
776-30-56
26. Укушу Суши, японская кухня
776-30-36
27. Кафе "Аппети", русская кухня
777-32-20, http://zolpodkova74.su/
28. Сели съели
211-00-20, https://vk.com/sit_and_eat74, https://www.instagram.com/sit_and_eat74/
29. Кулинария «Лопушки» / «Патриот», русская и европейская кухня
265-03-37 (ул. Клары Цеткин д. 48), https://patriot111.ru/
30. Пельменная «Патриот» № 2, русская и европейская кухня
89080505951 (Свердловский пр., 7б), http://www.patriot74.ru/
31. Пельменная «Патриот» №3, русская и европейская кухня
89507319697 (ул. Российская 167а), http://www.patriot74.ru/
32. Пельменная «Спутник» / «Патриот» №4 , русская и европейская кухня89227502376 (ул. Жукова, 1), http://www.patriot74.ru/
33. Пельменная «Патриот» № 5, русская и европейская кухня
89227508466, (ул. Цвиллинга, 46), http://www.patriot74.ru/
35. Пельменная «Патриот» № 6, русская и европейская кухня 215-99-88, (ул. Труда, 164), http://www.patriot74.ru/
36. Пельменная «Русский лес» / «Патриот» № 7, русская и европейская кухня89507471318, 777-14-42 (ул. Красного Урала, 21), http://www.patriot74.ru/
37. Пельменная «Патриот» № 8, русская и европейская кухня
89507219548, (ул. Комарова, 114), http://www.patriot74.ru/
38. Пельменная «Патриот» № 9, русская и европейская кухня
233-71-99, 89658592575 (ул. Барбюса, 6), http://www.patriot74.ru/
39. Пельменная «Патриот» № 10, русская и европейская кухня89088208436, (ул. Либкнехта, 18), http://www.patriot74.ru/
40. Пельменная «Патриот» № 11, русская и европейская кухня89193272034, (ул.Горького,91), http://www.patriot74.ru/
41. Пельменная «Минутка» / «Патриот» № 12, русская и европейская кухня233-77-02 (ул. Свободы, 94), http://www.patriot74.ru/
42. Пельменная «Патриот» № 14, русская и европейская кухня
266-96-35 (ул. Российская, 57-б), http://www.patriot74.ru/
43. Пельменная «Патриот» №15 (КС), русская и европейская кухня89000828994, (ул. Черкасская, 15), http://www.patriot74.ru/
44. Пельменная «Патриот» № 16, русская и европейская кухня
89080818424 (ул. Энтузиастов, 11/2), http://www.patriot74.ru/
45. Пельменная «Патриот» № 17, русская и европейская кухня
798-12-14 (ул. Молодогвардейцев, 44а), http://www.patriot74.ru/
46. Ресторан "Родня", европейская, русская, кавказская кухня
750-73-33, https://rodnya74.ru/
47. Бар "Шишка", европейская, итальянская, японская кухня
776-41-31 (ул.Кирова, 80)
48. Пиццерия "Моццарелла", итальянская кухня
776-95-30, 89068600343, (ул. Пушкина, 73), www.mozzarella174.ru, https://vk.com/mozzarella174, https://www.instagram.com/mozzarella174/
49. Ресторан доставки, русская кухня
(ул. Механическая, 14, стр. 14), https://sweetvillage.ru/
50. . Ресторан "Аль Капоне", европейская, итальянская кухня
727-13-01, https://alcapone74.ru/
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