В Челябинске агрегаторы такси «нагреваются» на похолодании

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Южноуральские девушки продолжают рисковать интимными фото в соцсетях
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15.11.2022

Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2022

В Челябинске оставшуюся без крыши остановку «1-я Охотничья» скоро починят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске из-за резкой смены температуры таксисты «взвинтили» цены

Таксисты в Челябинске «взвинтили» цены на проезд почти в три раза. Сегодня, 15 ноября, средняя стоимость поездок составляет около 250-ти рублей даже на минимальное расстояние.

«Обычно мне такси от дома до работы обходилось в 85 рублей. Сегодня мне оператор в такси сказала, что стоимость поездки составит 290 рублей», - рассказала жительница Челябинска Марина Трифонова.

«Цены выросли, потому что сегодня большой спрос», - объяснили в одной из компаний.

И такая ситуация с агрегаторами такси повторяется регулярно, поводами служат метели, снегопады, сбои в общественном транспорте.

Напомним, в прошлом году это вызвало негодование УФАС. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области инициировало проверку агрегаторов такси, повысивших цены во время метели. Под их пристальным вниманием оказались крупнейшие перевозчики в Челябинской области – «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Максим» и «Гетт».

 

Автор:  Инна Шемаева
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В Магнитогорском государственном техническом университете сменился руководитель

10.11.2022 18:22

Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября (18+)

10.11.2022 18:10

В пятницу в Челябинской области – сыро, ветрено, мокрый снег

10.11.2022 17:21

В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей