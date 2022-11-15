В Челябинске агрегаторы такси «нагреваются» на похолодании

Таксисты в Челябинске «взвинтили» цены на проезд почти в три раза. Сегодня, 15 ноября, средняя стоимость поездок составляет около 250-ти рублей даже на минимальное расстояние.

«Обычно мне такси от дома до работы обходилось в 85 рублей. Сегодня мне оператор в такси сказала, что стоимость поездки составит 290 рублей», - рассказала жительница Челябинска Марина Трифонова.

«Цены выросли, потому что сегодня большой спрос», - объяснили в одной из компаний.

И такая ситуация с агрегаторами такси повторяется регулярно, поводами служат метели, снегопады, сбои в общественном транспорте.

Напомним, в прошлом году это вызвало негодование УФАС. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области инициировало проверку агрегаторов такси, повысивших цены во время метели. Под их пристальным вниманием оказались крупнейшие перевозчики в Челябинской области – «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Максим» и «Гетт».