15.11.2022
В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области
15.11.2022
Южноуральские девушки продолжают рисковать интимными фото в соцсетях
15.11.2022
Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов
15.11.2022
В Челябинске оставшуюся без крыши остановку «1-я Охотничья» скоро починят
15.11.2022
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
В Челябинске агрегаторы такси «нагреваются» на похолодании
В Челябинске из-за резкой смены температуры таксисты «взвинтили» цены
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
11.05.2022
Ветераны Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года
14.04.2022
Южноуральские полицейские устроили облаву на таксистов
28.12.2021
В Челябинске таксисты включили «новогодние» цены
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022