В Челябинске накануне Нового года попытаются продать еще один недострой

Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская пригласила всех желающих к участию в последнем в 2022 году аукционе по продаже недостроя. С молотка здание на Свердловском проспекте городские власти попытаются продать завтра, 27 декабря.

Отметим, речь идет об изъятом у ООО «Каскад» через суд объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0708003:855. Площадь недостроя со степенью готовности 15 процентов составляет восемь тысяч 665,2 квадратных метра.

Начальная цена аукциона - 20 миллионов 616 тысяч 450 рублей. Новому собственнику, если таковой появится, предстоит завершить возведение здания многофункционального назначения, с чем не справился бывший владелец.

Как сообщила Надежда Рыльская на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 26 декабря, с начала текущего года в Челябинске удалось реализовать 11 недостроев, изъятых властями у собственников через суды. Организаторами всех публичных торгов является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города.

В качестве положительного примера замглавы Челябинска привела состоявшийся 20 декабря аукцион (Рыльская назвала его историческим) по продаже недостроя на Братьев Кашириных. Объект незавершенного строительства со степенью готовности десять процентов купили за 60 миллионов 62 тысячи рублей, тогда как стартовая цена аукциона составляла лишь три миллиона 915 тысяч.

«Всего с начала работы по выявлению в Челябинске объектов незавершенного строительства на торгах было реализовано 16 недостроев», - отметила Надежда Рыльская.

По ее словам, в январе 2023 года власти южноуральской столицы планируют продать с молотка четыре замороженных объекта.