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В Челябинской области численность безработных с начала года выросла почти в три раза

Экономика
Сегодня, 10:30
Автор: 
Олеся Денисова

Численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области за май выросла в 1,6 раза или на 22,3 тысячи человек. С начала года число безработных увеличилось в 2,8 раза (на 36 с лишним тысяч).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения региона, по состоянию на начало июня в центрах занятости состоит на учете 57 тысяч 502 безработных граждан, на начало мая было 36 тысяч 364 безработных, на начало года – чуть более 20 тысяч.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в области на начало июня составил 3,07%, на начало мая – 1,88%, в январе 2020 года – 1,07%.

Напряженность на рынке труда составляет почти три человека на вакансию. В настоящий момент служба занятости готова предложить оставшимся без работы южноуральцам более 23,2 тысячи вакантных рабочих мест. В начала года – 21 тысячу вакантных рабочих мест.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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