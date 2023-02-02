В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях

Порядка трех тысяч студентов проходят производственную практику на предприятиях Челябинской области, сообщает Фонд развития промышленности региона.

На НПО «Электромашина» уже работают 98 студентов. Кроме того, для специалистов по сборке электроизделий на предприятии оборудуют ещё более 200 рабочих мест. Их создают на сборочном производстве на участке монтажа радиоэлектронной аппаратуры. На предприятии готовы обучить желающих новой профессии за два месяца с выплатой стипендии в размере 25 тысяч рублей. Зарплата после обучения - от 50 тысяч рублей. Готовым специалистам предлагают зарплату от 80 тысяч рублей, а желающим приехать из других городов - компенсацию за аренду жилья.

Более 300 учащихся колледжей Миасса утром ходят на учебу, а во второй половине дня работают на АЗ «Урал».

На ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в концерн «Уралвагонзавод» ГК «Ростех» для своевременного исполнения заводом гособоронзаказа специалисты будут привлекать студентов профильных ВУЗов и техникумов. Они будут проходить практику на гражданских направлениях по индивидуальному графику на моторном производстве с последующим трудоустройством. Молодые люди могут заработать до 70 тысяч рублей в месяц без отрыва от учебы.

«С нуля» обучить рабочим профессиям готовы и в ПГ «КОНАР». Осенью здесь набрали группу студентов на обучение профессии «оператора станков с программным управлением» с дальнейшем трудоустройством на предприятии. В течение трех месяцев обучения студенты получают стипендию 23 тысячи рублей. По такому же принципу в ближайшее время запустят подготовку токарей и сварщиков.