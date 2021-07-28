В Челябинской области отмечается устойчивый рост ввода жилья

Контрольно-счетная палата Челябинской области обнародовала данные по вводу жилья в регионе. Отмечается рост почти на 30 процентов.

По данным аудиторов, за шесть месяцев текущего года на Южном Урале введено более 732,7 тысячи квадратных метров, что на 26,8 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Лидеры по динамике ввода жилья – Верхней Уфалей и Усть-Катав, а также Катав-Ивановский, Брединский и Чесменский районы.

Наибольшее сокращение ввода жилья наблюдается в Кусинском, Октябрьском, Верхнеуральском и Карталинском районах.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Алексей Текслер определил ряд первоочередных задач в строительной отрасли. Одна из них - введение в 2021 году 1,67 миллиона квадратных метров жилья.

Увеличение объема жилищного строительства до указанного размера является целевым показателем регионального проекта «Жилье» на текущий год.