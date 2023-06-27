В Челябинской области растут темпы ввода жилья

Темпы ввода жилья в Челябинской области за пять месяцев 2023 года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

За январь-май текущего года в регионе введено 988,8 тысячи квадратных метров жилья. Наибольшие темпы жилищного строительства отмечены в Саткинском районе (прирост почти в 2,5 раза), в Брединском (плюс 81,2%), Кыштымском городском округе (плюс 51,3%), Сосновском (плюс 46,5%) и Октябрьском районах (плюс 36,7%).

Сократили ввода жилья в Троицком районе (падение на 70,2%), Варненском районе (минус 68,2%), Еткульском районе (минус 49,6%); Чебаркульском городском округе (минус 45,3%);Златоустовском городском округе (минус 45,1%).

В Челябинской области не только увеличиваются объемы строительства жилья, но и благоустраиваются общественные территории с учетом пожеланий жителей.

Так, в текущем месяце Губернатор Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительных средств муниципалитетам, где жители активно проголосовали за объекты благоустройства.