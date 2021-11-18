В Челябинской области растут объемы ввода жилья

В Челябинской области, по данным Челябинскстата, за январь - октябрь 2021 года выросли объемы ввода жилья.

Как сообщает телеграм-канал регионального минстроя, за 10 месяцев текущего года на территории Челябинской области введено в действие шесть тысяч 689 жилых домов, в том числе застройщиками - юридическими лицами - 261 дом, населением – шесть тысяч 428 домов.

Всего построено 16,2 тысячи новых квартир.

Общая площадь жилых помещений в введенных домах составила один миллион 431 тысяча 338 квадратных метров, в том числе в домах, построенных населением 914 тысяч 408 кввадратных метров.