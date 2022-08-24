В Челябинской области растут объемы ввода жилья

За семь месяцев 2022 года в Челябинской области введено один миллион 227,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 37,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

В Нагайбакском районе объемы введенного жилья увеличились на 562,1%, в Варненском – на 274,3%, в Еткульском – на 232,7%, в Кусинском – на 231,2%, в Карталинском – на 227,7%.

Сокращение ввода жилья наблюдается в Уйском (минус 5,4%), Брединском ( минус 36,9%), Катав-Ивановском (минус 43,1%), Саткинском (минус 43,7%) и Кизильском (минус 53,1%) районах.

В 2022 году перед муниципалитетами поставлена задача построить 1,7 миллиона квадратных метров.