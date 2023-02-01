В Челябинской области построили более 7,8 тысячи домов в 2022 году

В Челябинской области в 2022 году построили и сдали в эксплуатацию более 7,8 тысячи жилых домов общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров, сообщает минстрой региона.

По данным Челябинскстата за 2022 год на территории Челябинской области построено семь тысяч 817 жилых домов. Общая площадь жилых помещений в введенных домах общей площадью один миллион 870 тысяч 339 квадратных метров.

Из общего объема сданного жилья большая часть построена населением – семь тысяч 309 домов (93,5%) площадью один миллион 77 тысяч 861 квадратный метр.

Застройщиками-юридическими лицами возведено 508 домов общей площадью 792 тысячи 478 квадратных метров.

Всего построено 22,5 тысячи новых квартир, уточнили в минстрое.