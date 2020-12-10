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В Челябинской области продолжается социальное развитие сел

В Челябинской области успешно выполнены показатели программы комплексного развития сельских территорий. В 2020 году там построено более 20 километров автодорог, более 60 километров газораспределительных сетей, выплаты на улучшение жилищных условий получили 67 семей, и 825 семей получили льготную сельскую ипотеку.

Результаты работы первого года по программе комплексного развития сельских территорий региона рассматривались на коллегии минсельхоза Челябинской области. Таким образом выполняется поручение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера об улучшении благоустройства сельской среды, социальной инфраструктуры. На реализацию программы в 2020 году направлено больше 700 миллионов рублей.

«У муниципалитетов есть возможность сформировать уникальный набор мероприятий по улучшению жизни в территории с учетом мнения жителей. В четырех районах, которые реализовали комплексные проекты, в их обсуждении приняли участие более 15 тысяч человек. Там, где есть дороги, развита социальная сфера, люди, молодежь будут оставаться жить и работать, инвестор будет вкладывать денежные средства, в такую территорию можно привлекать специалистов, и они поедут, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло.

В 2020 году комплексные проекты реализованы в 4 районах — Кизильском, Увельском, Уйском и Нагайбакском. Одним из самых активных участников программы стал Кизильский район.

Уже утверждены проекты комплексного развития на 2021 год. Кизильский район вновь оказался самым активным: здесь будет произведен капитальный ремонт десяти социальных объектов – это кровли в пяти школах и двух детских садах, капитальный ремонт клуба и двух спортивных залов. Также будут реализованы проекты в Брединском и Верхнеуральском районах. В Увельском районе завершится строительство культурно-досугового центра в поселке Кичигинский.