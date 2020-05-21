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В Челябинской области увеличена господдержка аграриев

Фото: 
Мария Белова
Экономика
Сегодня, 13:50
Автор: 
Инна Шемаева

Поддержка агропромышленного комплекса Челябинской области в 2020 году увеличена и совместно с федеральными субсидиями составит порядка трех миллиардов рублей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеосвязи обсудил с аграриями ход посевной кампании в регионе и сообщил о тех мерах государственной поддержки, на которые сегодня могут рассчитывать южноуральские селяне.

В этом году объемы областной поддержки отрасли увеличились более чем на 360 миллионов рублей. «Увеличение регионального финансирования позволило усилить господдержку таких направлений как техническое перевооружение, восполнение почвенного плодородия, целевая поддержка фермеров. На сегодняшний день уже выплачено более 712 миллионов, а до первого июня господдержка составит более одного миллиарда», - сообщил Алексей Текслер.

Аграрии уже получили субсидии на проведение химмелиорации, на производство и реализацию товарного молока. Также выплачены деньги на поддержку мясного скотоводства и на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

«Средства государственной поддержки, выплаченные до начала весенних полевых работ, позволили аграриям своевременно закупить топливо и смазочные материалы, запчасти для техники, приобрести минеральные удобрения и элитные семена для сортообновления и сортосмены. Из уже выплаченных субсидий на погектарную поддержку направлено 215 миллионов рублей, на производство молока из областного бюджета – 137 миллионов, на компенсацию процентной ставки по кредитам – 211,3 миллиона рублей, на мясное скотоводство – 37 миллионов», - сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

До конца мая планируется выплатить еще 312 миллионов рублей в качестве субсидий на производство собственного молока и 118,5 миллионов на поддержку племенного животноводства. Кроме этого, в качестве компенсации на одну тонну произведённой продукции будет направлено 92 миллиона.

«Также в 2020 году планируется выплатить субсидии на приобретение элитных семян, на включение в оборот новых сельхозугодий, на гидромелиорацию и на приобретение новой техники», - сообщил Алексей Текслер.

О мерах поддержки аграрных предприятий в плане оснащения современной техникой говорил и президент России Владимир Путин на совещании, которое было посвящено ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Глава государства отметил, что на уровне Федерации предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники, тоже упоминали, например, для мелиорации.

«В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 миллиардов рублей. Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные заводы – производители техники, оборудования – были загружены новыми заказами», - сказал Владимир Путин.

В Челябинской области в 2020 году появились новые региональные компенсирующие и стимулирующие субсидии для аграриев, в частности на приобретение минеральных удобрений, а также существует выплата компенсирующих субсидий на несвязанную поддержку крупных и средних предприятий.

Добавим, посевная в Челябинской области сейчас в полном разгаре. На сегодняшний день выполнено 65% ярового сева, засеяно более миллиона гектаров. Перед аграриями региона поставлена задача по итогам сезона собрать не менее двух миллионов тонн зерна.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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