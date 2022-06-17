В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

Правительством Челябинской области введен мораторий на проверки Главным контрольным управлением региона бюджетных организаций.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, Главному контрольному управлению Челябинской области запрещено проведение проверок главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и получателей бюджетных средств, в том числе являющихся государственными заказчиками. Мораторий вводится до первого января 2023 года.

При этом проверки, начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению ГКУ региона будут приостановлены и смогут быть возобновлены не ранее первого января 2023 года, либо должны быть завершены не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

Проверки в отношении бюджетных и автономных учреждений будут проводиться в соответствии с утвержденным на 2022 год планом проверок.

Установленный запрет не распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями губернатора Челябинской области и требованиями прокуратуры региона, а также на проверки, проводимые в соответствии с частью третьей статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

Напомним, правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Предприниматели могут пожаловаться в кабмин в случае нарушения введенного запрета. «Сервис жалоб» на действия контрольных органов развернут на портале госуслуг.