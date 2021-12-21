21.12.2021
Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»
21.12.2021
В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд
21.12.2021
Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП
21.12.2021
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте
21.12.2021
В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей
21.12.2021
Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте
В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей
20.10.2021
Стартовало народное голосование в рамках конкурса «Вкусы России»
07.09.2021
В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев
06.09.2021
Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве
02.09.2021
В Челябинске открылась «Школа фермера»
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021