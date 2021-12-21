В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей

В Челябинской области планируется к 2025 году нарастить производство овощей и картофеля. Региональный минсельхоз разработал соответствующую концепцию развития картофелеводства и овощеводства, которые входят в перечень приоритетных. С 2022 года господдержка этих отраслей вырастет почти на 14 миллионов рублей.

Итоги работы картофелеводов и овощеводов в непростом 2021 году, перспективы развития отрасли обсуждались на производственном совещании в министерстве сельского хозяйства региона с главами агропредприятий, руководителями отраслевых институтов, семеноводческих компаний. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Александра Завалищина, специалисты отрасли одними из первых в области стали применять новейшие агротехнологии, механизировали основные процессы возделывания картофеля, свёклы, моркови, лука, капусты.

В 2021 году в неблагоприятных погодных условиях валовой сбор картофеля в Челябинской области составил 400 тысяч тонн.

Чтобы увеличить уровень самообеспеченности региона этой продукцией, в Челябинской области, в соответствии с разработанной в минсельхозе концепцией, к 2025 году годовое промышленное производство овощей открытого грунта планируется увеличить до 45 тысяч тонн, картофеля – до 125 тысяч тонн.

Для этого уже со следующего года региональная господдержка овощеводства и картофелеводства увеличится на 13,7 миллиона рублей и составит 41 миллион рублей. В 2022 году компенсирующую субсидию хозяйства смогут получить уже в марте, для этого первый этап конкурса по отбору получателей будет проходить в декабре и январе этого года.