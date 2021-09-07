В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев

Челябинская область увеличила объем экспорта продукции АПК в январе — августе 2021 года на пять с половиной процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение объема экспортных поставок продовольствия стало возможным благодаря грамотно выстроенной системной совместной работе регионального минсельхоза и экспортеров — предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области, которая позволяет преодолевать сложности в сфере развития экспорта.

«Рост объема экспорта продукции АПК из Челябинской области косвенно подтверждает повышение спроса потребителей за рубежом на продукцию челябинских производителей. По оценке федеральных властей, плановые показатели экспорта продукции АПК за восемь месяцев 2021 года в сопоставимых ценах выполнены на 57,05 процента и составляют 101,1 миллиона долларов США. И это с учетом того, что уборочная кампания в августе только началась и значительная доля продукции только планируется к экспорту», - комментирует заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

Добавим, что минсельхоз Российской Федерации провёл анализ показателей экспорта продукции АПК Челябинской области и установил, что в пересчете на сопоставимые цены стоимость экспортной южноуральской продукции выросла на 30 процентов или на десять миллионов долларов США.