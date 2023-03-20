20.03.2023
В Челябинской области за два месяца 2023 года построили 7,2 тысячи новых квартир
19.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 марта (18+)
19.03.2023
Наталья Котова поздравила работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
В Челябинской области за два месяца 2023 года построили 7,2 тысячи новых квартир
27.02.2023
Новое кадровое назначение в минстрое Челябинской области
15.02.2023
Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года
08.02.2023
Три города Челябинской области получат дополнительно федеральные средства на благоустройство
01.02.2023
В Челябинской области построили более 7,8 тысячи домов в 2022 году
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023