В Магнитогорске «переселенцы» могут получить больше «квадратов»

Депутаты городского Собрания Магнитогорска предоставили горожанам возможность при переселении из жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции, получить жилье большей площади, чем они имели..

Спикер Собрания Александр Морозов пояснил, что по законодательству в случае признания дома непригодным для проживания власть должна предоставить гражданам равноценное по площади жилье. Однако на практике проблематично подобрать квартиры, точно соответствующие по площади аварийным.

Собрание утвердило возможность увеличения площади предоставляемого жилья. Причём такое увеличение возможно не более, чем на 30% от общей площади аварийного жилья и не более, чем на 10 м кв. Оплачивать добавленные квадратные метры жители не будут.

Для Магнитогорска это решение актуально, так как в этом году в городе запланировано расселить жителей семи домов.

Данное правовое урегулирование не противоречит требованиям российского жилищного законодательства, на этот счет есть определение Верховного суда РФ. Важно, что предоставление помещений большей или меньшей площади возможно исключительно по согласию граждан.

Кроме того, депутаты расширили категории граждан, для временного проживания которых могут предоставляться жилые помещения маневренного фонда.

Такое временное жилье ранее могли получить следующие категории граждан: занимающие квартиру по договору социального найма в связи с капитальным ремонтом дома; у которых в результате чрезвычайных обстоятельств непригодным стало единственное жилье; те, кто утратил единственное жилое помещение в результате взыскания долгов.

Теперь в перечень добавили граждан, у которых жилье стало непригодным для проживания в результате признания дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.