Вино группы компаний «Ариант» получило максимальную оценку «Винного гида России-2022»

«Винный гид России-2022» назвал «Аристов. Рислинг» в числе лучших белых сухих вин. Итоги совместного ежегодного исследования Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза России озвучили на Первом российском винодельческом форуме в конце ноября. Было отмечено, что «Аристов. Рислинг» получило самую высокую оценку белому сухому белому вину за пять лет исследований.

Выпускает «Аристов. Рислинг» одна из крупнейших виноделен России «Кубань-Вино», входящая с 2003-го года в состав группы компаний «Ариант».

Оценивали качество вин эксперты-дегустаторы, прошедшие процедуру проверки сенсорной чувствительности – способности тонко распознавать нюансы вкуса и аромата, как сообщила пресс-служба Росконгресса, занимающегося организацией и проведением федеральных выставок и конкурсов. Эксперты работали в «стерильных» условиях специально оснащённой сенсорной лаборатории. Оценивали вина по 100-балльной шкале, на основе Межгосударственного стандарта «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа». Оценка выше 78 баллов подтверждает повышенный стандарт Роскачества и является основанием рекомендовать потребителям. Вина наиболее высокого качества отмечены экспертами оценками от 81 балла и выше. «Аристов. Рислинг» получил 87 баллов.

«Винный гид России-2022» формируется при поддержке государства для повышения качества отечественной винодельческой продукции.