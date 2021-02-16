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Власти стабилизируют ситуацию на заводе «Метагломерат», следуя дорожной карте

Ситуация на заводе «Метагломерат» в Кусинском районе Челябинской области находится на контроле региональных властей, которые получают ежемесячный отчет от местных чиновников о ходе реализации мероприятий, предусмотренных разработанной в октябре 2020-го года дорожной картой.

Напомним, из-за снижения производственной нагрузки большая часть сотрудников градообразующего предприятия поселка Магнитка осталась без постоянной работы.

Как сообщает минпром региона, дорожная карта предусматривает три направления работы. Первый блок - трудоустройство высвобождаемых работников.

«Совместно с органами местного самоуправления и центра занятости всем желающим были предоставлены рабочие места в радиусе 50-ти километров от поселка, решен вопрос с транспортировкой. По состоянию на 11-е февраля 2021-го года, 47 человек трудоустроены на предприятия холдинга ООО «УСМК», куда входит ЧЭМК, еще 13 получили работу в компаниях группы «ЮжУралЗавод», ООО «ММС», «Магнизит Монтаж Сервис», «Евразия сервис», ООО «ПНК-Урал» и других», - рассказали в пресс-службе министерства промышленности Челябинской области.

Второй блок – корректировка стратегии социально-экономического развития Магнитского городского поселения.

«Вместе с минэкономразвития и администрацией Кусинского муниципального района прорабатывается вопрос создания новых производств на свободных промплощадках, а с центром «Мой бизнес» - мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе выдача льготных займов», - пояснили в минпроме.

Третий блок отрабатывается вместе с министерством социальных отношений в рамках нацпроекта «Демография». Это заключение с высвободившимися гражданами соцконтрактов на открытие собственного дела (их планируют заключить два бывших сотрудника «Метагломерата»), на поиск работы (заключен один контракт), на иные мероприятия - например, тяжелая жизненная ситуация (заключено восемь контрактов).

«21 человек намерен пройти в этом году профессиональную переподготовку, девяти высвободившимся сотрудникам предприятия выдано направление на досрочную пенсию», - уточнили в минпроме.

Работа по всем блокам будет продолжаться в соответствии с установленными дорожной картой сроками до полного урегулирования ситуации. Контроль за исполнением мероприятий остается за министерством промышленности Челябинской области.

По информации центра занятости населения Кусинского района, за период с 2020-го года по настоящее время к ним обратились 256 высвободившихся работников ООО «Метагломерат», сейчас на учете состоят 196 человек.

Численность работников градообразующего предприятия Магнитки составляет на данный момент 48 человек. Из них 17 находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; четверо из группы риска 65+ - на больничном; 29 человек трудятся по сменному графику: проводят профилактические работы, следят за оборудованием и содержанием газовой котельной.

По словам заместителя гендиректора АО «ЧЭМК» по труду и кадрам Ирины Мерзляковой, комбинат как работодатель выполнил намеченные мероприятия. Всем сотрудникам было предложено трудоустроиться с повышением зарплаты на предприятия нашей промышленной группы (ЧЭМК, Катав-Ивановский литейный завод, шахта «Рудная»), и 58 человек еще в сентябре прошлого года данное предложение приняли.

«Те, кто выбрал иной источник дохода, написали заявления об увольнении по соглашению сторон с выплатой двух -трех средних зарплат. И 35 человек попали под сокращение - также со всеми положенными по трудовому законодательству в таких случаях выплатами. В январе 2021-го года к ним добавилось еще 14 человек. Сейчас мы вновь набираем рабочих на «Метагломерат» - нам требуется около ста человек. Со всеми в полном соответствии с трудовым кодексом будут заключены договоры на сезонный режим работы с первого мая по 30-е сентября», - подчеркнула Ирина Мерзлякова.

Она отметила, что в марте-апреле текущего года предприятие, как и планировалось, приступит к переработке накопленных ранее оборотных хромосодержаших отходов - шламов.

Раньше для обогащения в Магнитку доставлялась хромосодержащая руда из Казахстана, но контракт закончился, объем работ значительно снизился, из-за чего и возникла проблема с сокращением трудового коллектива «Метагломерата». Теперь предприятие будет производить обогащенный концентрат для нужд ЧЭМК самостоятельно.

Глава Кусинского района Юрий Лысяков уверен, что социальной напряженности в поселке нет, люди получили ответы на все свои вопросы, ЧЭМК и местная власть делают все возможное для обеспечения их стабильным доходом.

Тем не менее начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов предложил руководству ЧЭМК постараться в будущем обеспечить занятость сотрудников в межсезонье, найти возможность на зимний период планово трудоустраивать их в другие подразделения холдинга.

Также по итогам совещания, состоявшегося под председательством министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего, решено восстановить практику регулярного проведения в Кусинском районе ярмарок вакансий, а в апреле, когда будет отработана четкая схема со всеми вариантами трудоустройства, - провести встречу представителей региональной законодательной власти, областной федерации профсоюзов и управления по труду и занятости с безработными жителями Магнитки.