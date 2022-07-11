Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка

В Челябинске этим летом мэрия планирует продать с молотка восемь объектов незавершенного строительства.

В июле планируется проведение шести торгов в отношении недостроев, изъятых властями у собственников на основании решений судов. Еще два объекта будут проданы на аукционе в августе – также на основании судебных актов, в том числе здание на улице Васенко, 94.

Такую информацию сегодня, 11-го июля, на аппаратном совещании в мэрии озвучила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Чиновница доложила, что пятого июля был продан объект незавершенного строительства на Копейском шоссе в Ленинском районе со степенью готовности десять процентов.