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ВТБ финансирует крупнейшего на Урале производителя растительных масел

ВТБ открыл четыре кредитные линии группе компаний «Сигма», крупнейшему в Уральском федеральном округе комплексу по переработке масличных семян. Общая сумма соглашений составила почти три миллиарда рублей, в том числе более миллиарда предоставляется в рамках льготной программы кредитования министерства сельского хозяйства России.

Холдинг «Сигма» сможет направить финансирование, полученное от банка ВТБ, на закупку семян подсолнечника для дальнейшего изготовления и продажи растительных масел и продуктов переработки. Это позволит предприятиям группы нарастить объемы производства Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

«Мы плодотворно сотрудничаем с ГК «Сигма» с 2011 года, уже не в первый раз предоставляем средства для закупки сырья в активный сезон. Мы видим развитие бизнеса наших партнеров и рады способствовать ему с помощью актуальных финансовых инструментов», − отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

«С банком ВТБ нас связывает многолетний успешный опыт сотрудничества по многим проектам группы. Профессиональный подход, высокое качество сервиса позволили обеспечить заключение кредитных линий в кратчайшие сроки», − сказал, совладелец и генеральный директор ГК «Сигма» Александр Махров.

ВТБ стабильно увеличивает финансирование предприятий малого и среднего бизнеса Челябинской области. На 1 октября 2020 года кредитный портфель банка в регионе в данном сегменте превысил 32 миллиарда рублей.