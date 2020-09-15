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ВТБ: летом уральцы вдвое сократили покупки за рубежом

Экономика
Сегодня, 15:02
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Летом 2020 года клиенты ВТБ из Уральского федерального округа совершили за рубежом порядка 170 тысяч покупок на сумму свыше 200 миллионов рублей, что в два раза меньше по количеству операций, чем год назад. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

Объем расходов уральских туристов в большинстве популярных стран в июне-июле нынешнего года не превышал 10-15% от показателей 2019 года. В августе оборот по ряду направлений заметно вырос и восстановился до 33% от прошлогоднего в Турции, которая раньше других стран открыла свои границы для россиян, а также в Испании, Великобритании и Израиле; до 50% – в США. Общая сумма трат уральцев за рубежом в августе выросла почти вдвое по сравнению с июнем и достигла 93 миллионов рублей (в июне она составляла 50 миллионов, в июле – 61 миллион). 

Топ-10 стран, где уральцы больше всего потратились этим летом, возглавили Испания, Беларусь и Турция. По сравнению с прошлым годом заметно снизилась популярность Италии. Жители УрФО заметно чаще среднего россиянина ездили в Нидерланды и Швейцарию и реже – во Францию и Финляндию.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в целом по России ВТБ фиксирует схожие тенденции. Всего летом 2020 года клиенты ВТБ совершили за рубежом свыше трех миллионов транзакций, на 54% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном (ранее ВТБ сообщал о росте внутреннего туризма в 1,5 раза во второй половине лета). Абсолютное большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где количество покупок превысило один миллион и сократилось на 72%. Самыми популярными направлениями у россиян в этом году стали Турция, Испания и Италия.

Всего летом владельцы карт ВТБ потратили за границей 5,7 миллиардов рублей, что на 77% ниже, чем в июне-августе 2019 года. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 3,5 миллиарда рублей. (снижение на 79%), а количество транзакций сократилось на 72%.

Турция продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ в стране вырос в 164 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в тех странах, которые пока не открыли границы для россиян: в 2,9 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции. На две трети выросли траты в Испании, на 55% - в Германии. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в два раза (+119%).

Наименее значительно снизились затраты россиян за рубежом в супермаркетах и АЗС – на 72% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 94% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 93% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей, также на 92% «просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне, которые оставались за границей во время карантина или временно проживают за рубежом, продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 12% от прошлогоднего, на гостиницы – 14%. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах (объем трат – 16% от прошлогоднего) и обновить гардероб (17%).

«Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», - сообщила руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 миллиардов рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.

 

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