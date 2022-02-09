ВТБ на треть увеличил продажи ипотеки на Южном Урале в январе

За январь заемщики ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили свыше 400 жилищных кредитов на 870 миллионов рублей, что на 29% выше результата за январь 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), более трети сделок в январе по объему приходится на льготные госпрограммы - порядка 130 кредитов на 294 миллиона рублей. В том числе около 50 кредитов на 130 миллионов рублей банк выдал в рамках «семейной ипотеки». Эта программа позволяет получить наиболее выгодную ставку на объекты в новостройках. Еще 80 договоров на 165 миллионов заключены в рамках стандартной ипотеки с господдержкой, сумма сделки по которой сейчас ограничена тремя миллионами рублей.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом на российском рынке выросли на четверть и превысили 327 миллиардов рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысячи кредитов более, чем на 77 миллиардов рублей, показав прирост порядка 70%.

«В начале года мы видим необычно высокую активность на ипотечном рынке. Основная причина – большой объем одобрений, которые получили клиенты еще в конце 2021 года. Сейчас заемщики пользуются зафиксированными условиями на фоне ожиданий по дальнейшем росту ставок на рынке. Также для южноуральского рынка актуальны госпрограммы, тем более что ВТБ сохраняет по ним низкие ставки на уровне минимумов прошлого года. В целом средняя сумма ипотеки в нашем регионе составляет 2,1 млн рублей, что соответствует показателю декабря», - комментирует управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

По оценке экспертов банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке. Поэтому при необходимости покупки жилья целесообразно воспользоваться текущими предложениями от банков.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тысяч клиентов банка по всей России.