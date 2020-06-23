ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей
По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Челябинской и Курганской областях 550 заявок на сумму 978 миллионов рублей. Из них клиенты уже получили более 160 кредитов на сумму около 300 миллионов рублей.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, средняя сумма займа в регионе составляет 1,8 миллиона рублей.
«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для покупки объектов, находящихся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 3 миллиона рублей – для остальных регионов страны. С 10 июня банк в рамках программы снизил размер первоначального взноса с 20 до 15%.
«Мы видим, что жители нашего региона активно пользуются возможностью приобрести квартиру в новостройке на льготных условиях. Уверены, что спрос на программу продолжит расти, тем более что со снижением размера первоначального взноса она стала еще доступнее», - отметил Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях.
В целом по России за два месяца работы по госпрограмме ВТБ помог клиентам заключить 12 тысяч сделок по приобретению недвижимости более чем на 34,1 миллиарда рублей.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.