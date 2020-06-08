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ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов

Экономика
Сегодня, 11:59

ВТБ начинает выпускать карты из экологичного биоматериала и запускает для своих клиентов геймификацию по очистке водоемов России. Потенциальная аудитория новых проектов, реализуемых при поддержке Mastercard и фонда Всероссийского общества охраны природы, составляет до 2,7 млн человек.

Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, будет производиться из полилактида – экологичного биоматериала, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. По продолжительности использования полилактид не уступает аналогам из пластмассы. Клиенты ВТБ самостоятельно могут выбрать, будет ли их карта изготовлена из обычного пластика или биоматериалов. Заказать экокарту смогут все клиенты банка на сайте или в отделении, а комиссия за ее выпуск составит 99 руб.

«Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и видим, что для всё большего их числа становится актуальна концепция оcознанного потребления. Поэтому в дополнение ко всем бонусам Мультикарты мы даем возможность выпускать ее на экологичном носителе, – говорит Святослав Островский, член правления ВТБ. – Кроме того, мы запускаем проект «Миссия: чистая вода» по очистке водоемов России, который ВТБ создал вместе с фондом Всероссийского общества охраны природы и при поддержке Mastercard.  На сегодняшний день 70% мусора на берегах водоемов — это пластик, и каждый год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых отходов. «Миссия: чистая вода» поможет 146 водоемам России в 8 федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять участие до 2,7 млн наших клиентов».

Проект реализован на платформе программы лояльности банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-путешествия по России. Каждый клиент, участник «Мультибонуса», сможет выбрать округ страны, водоемам которого хочет помочь, перевести в его пользу часть накопленных бонусных вознаграждений и отправиться по нему в путешествие. Отчисления можно сделать регулярными, выбрав их размер и настроив ежемесячную подписку, а можно отправить разовый платеж.

В разных округах путешествие проходит на разном виде транспорта – виртуальной машине, катере, поезде – на фоне характерных пейзажей. С каждым отчислением транспортное средство передвигается вперед по пейзажу, а путешественник узнает интересные факты о природе России и эколайфхаки. Также участник проекта сможет увидеть собранную сумму на очистку водоемов округа и отчет об уже проделанной работе фонда.

Среди водоемов Южного Урала, которым будет оказана поддержка в рамках проекта – озера Курлады, Смолино, Ильменское, Чебаркуль, Поликарпов пруд, река Миасс и другие водные объекты.

«Во всем мире наблюдается тенденция перехода к осознанному потреблению. Мы в Mastercard разделяем эти ценности и развиваем проекты, направленные на защиту и восстановление окружающей среды: в этом году мы создали международную коалицию «Бесценная планета», деятельность которой направлена на восстановление лесов, – сказал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России. – Экокарта ВТБ дает клиентам возможность не только воспользоваться инновационными платежными технологиями, но и внести свой вклад в полезное и важное дело – благополучие окружающей среды».

«Мы благодарим наших партнеров из ВТБ и Mastercard, а также будущих участников проекта «Миссия: Чистая вода» за то, что мы начинаем очень важную работу по мониторингу, экспертизе и очистке от мусора и других видов загрязнений водных объектов нашей страны. Это первый подобный масштабный проект, и он позволит сохранить пока еще относительно чистые водные ресурсы страны для будущих поколений», – комментирует Давид Дарчиев, руководитель направлений устойчивого развития и КСО Всероссийского Общества Охраны Природы.

 

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