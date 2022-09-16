ВТБ: объемы потребительского кредитования на Южном Урале выросли почти в 1,5 раза

В августе клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили потребительские кредиты на сумму 1,4 миллиарда рублей, что превышает показатели июля на 44 %.

Заемщики банка на Южном Урале и в Зауралье за последний летний месяц получили 3,2 тысячи кредитов наличными. Всего с начала года ВТБ выдал в регионе около 17 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более семи миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ в августе по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 миллиарда рублей, а по итогам восьми месяцев – около 650 тысяч на 390 миллиардов рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысячи человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 миллиарда рублей.

«Объемы потребительского кредитования в регионе стабильно увеличиваются уже пятый месяц. У нас спрос заемщиков на кредиты наличными даже более активен, чем в среднем по стране – темп роста выдач в августе по отношению к июлю на Южном Урале и в Зауралье превышает аналогичные общероссийские показатели почти вдвое», - отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

В конце августа ВТБ расширил свою кредитную линейку и запустил экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более двух минут.