ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»

Экономика
Сегодня, 14:27

ВТБ проведет бесплатную онлайн-конференцию «Продукты и продажи» для предпринимателей. Мероприятие состоится 15-16 июля на площадке образовательной платформы банка «Ближе к делу». В ходе конференции эксперты — владельцы бизнеса и действующие тренеры-консультанты по продажам — расскажут, как продавать в различных экономических условиях и поделятся опытом создания успешных в продажах продуктов.

Первый день конференции будет посвящен продуктам, где спикеры расскажут о том, как выбрать нишу для бизнеса, сформулировать уникальное торговое предложение, удачно «упаковать» продукт и тем самым выгодно отстроиться от конкурентов. Во второй день конференции речь пойдет о продажах, способах увеличения среднего чека, выстраивании воронки продаж, усилении предложения с помощью различных инструментов, а также о поиске хороших продающих сотрудников.

Среди спикеров конференции: Сергей Азимов, эксперт из ТОП-20 лучших бизнес-тренеров России по продажам; Алексей Брешин, представитель компании Visa; Павел Боревич, основатель Digital-агентства Gradus; Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект»; Дмитрий Ковпак, эксперт №1 в теме ведения бизнеса с Китаем, основатель China Business Forum; Наталья Громова, эксперт по HR и рекрутингу платформы HRspace (HH.ru); Настасья Белочкина, сооснователь конструктора и визуализатора криптов продаж Hyper-Script.ru.

«В рамках всесторонней поддержки предпринимателей мы стремимся предоставить им доступ к полезному контенту, который поможет им эффективно развивать дело. Это уже третья конференция, которую в этом году мы дистанционно проводим для представителей бизнеса, каждое из предыдущих двух мероприятий собрало более 300 предпринимателей со всей страны. В рамках новой встречи начинающие предприниматели найдут для себя понятные инструкции для старта, а бизнесмены с опытом смогут по-новому взглянуть на свой продукт», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Конференция «Продукты и продажи» пройдет 15-16 июля с 14:00 до 17:00 в онлайн-формате на информационно-образовательной платформе ВТБ «Ближе к делу». На портале предпринимателям доступно бесплатное обучение от профессионалов рынка как в режиме онлайн-формата, так и в записи, а также статьи на самые актуальные бизнес-темы.

Подключиться к мероприятию можно в любой момент из любой точки страны и мира, выбрав в расписании интересующее выступление. Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Экономика
Вчера, 14:22
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Экономика
09.07.20 12:01
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
Экономика
08.07.20 13:55
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
Экономика
02.07.20 16:32
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
10.07.20 21:44
Рубль на фоне внешних рисков и неопределенностей
10.07.20 21:24
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
10.07.20 11:11
Ревизоры проверят траты минкульта Челябинской области, в том числе и на подготовку к ШОС и БРИКС
10.07.20 10:37
В Челябинской области 169 предприятий намерены сократить работников
09.07.20 15:55
Аудиторы высоко оценили уровень системы менеджмента качества ММК
09.07.20 13:42
Численность официальных безработных в Челябинской области с начала года выросла в 3,6 раза
09.07.20 12:01
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
09.07.20 10:15
У каждого второго южноуральца ухудшилось материальное положение в период коронавируса
08.07.20 15:48
МегаФон: на самых высоких скоростях
08.07.20 13:55
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
Общество
Сегодня, 12:57
В условиях изнурительной жары на дороги Челябинска выведено всего 13 поливальных машин
Общество
Сегодня, 11:30
В Челябинске дорожные ограждения убирают, учитывая мнение ГИБДД
Новости
Сегодня, 15:04
Происшествия
Полицейские Челябинска устроили «охоту» за пьющими подростками
Сегодня, 14:30
Общество
С просроченными правами можно ездить до конца года
Сегодня, 14:28
Происшествия
В Челябинске автоледи насмерть сбила пенсионерку
Сегодня, 14:26
Общество
В историческом музее Челябинска будет представлен личный фотоаппарат Игоря Курчатова
Сегодня, 14:03
Происшествия
Изверг из Троицка, который избивал приемную дочь-инвалида, остался на свободе
Материалы рубрики
Вчера, 18:54
Экономика
Александринская горно-рудная компания завершила модернизацию обогатительной фабрики
Вчера, 14:22
Экономика
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Вчера, 10:38
Экономика
За два года челябинские домофоны от компании «Интерсвязь» стали самыми умными в России
10.07.20 21:24
Экономика
Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске
09.07.20 12:01
Экономика
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика