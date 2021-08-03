ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%

Клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях за семь месяцев года оформили 5,3 тысячи ипотечных сделок на 9,1 миллиарда рублей, что на 28% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка составили 193 тыс. кредитов более чем на 601 миллиард рублей. По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более трех триллионов рублей ипотеки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), в июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 миллиардов рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 года. ВТБ на Южном Урале выдал 1,5 миллиарда рублей, что на треть выше июля прошлого года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и область (51 миллиард рублей), Новосибирская область (23 миллиарда рублей), Республика Татарстан (19 миллиардов рублей) и Свердловская область (16 миллиардов рублей).

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти семь тысяч кредитов на 24 миллиардов рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тысячи клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

«Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода три триллиона рублей», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь пяти триллионов рублей.