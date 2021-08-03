03.08.2021
В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра
03.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа
03.08.2021
ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%
03.08.2021
В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков
03.08.2021
Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России
03.08.2021
Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом
ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%
27.07.2021
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%
27.07.2021
ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза
19.07.2021
ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза
15.07.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021