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ВТБ выдал рекордные 100 миллиардов рублей ипотеки в октябре

Экономика
Сегодня, 14:33
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 По итогам десяти месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тысяч ипотечных кредитов на 731 миллиард рублей. Объем продаж стал рекордным в истории банка и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти на 40%, но и всего 2019 года – на 8%. 

 Нынешней осенью спрос на ипотечные кредиты ВТБ впервые превысил рекордные значения марта этого года. В сентябре объем продаж составил 89 миллиардов рублей, в октябре – почти 100 миллиардов рублей. По сравнению с октябрем 2019 результат вырос на 58%.

 В связи с общим снижением ставок в течение года активный спрос заемщики проявляют к рефинансированию своих действующих кредитов. За 10 месяцев их доля достигла 28% (по объему продаж) против 9% за аналогичный период 2019 года.  Всего с начала года более 91 тысяч клиентов смогли снизить свои ставки благодаря предложению ВТБ и оформить ипотеку на 204 миллиарда рублей.

Еще одним драйвером роста остается «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время работы по программе – с апреля по ноябрь – ВТБ выдал более 45 тысяч кредитов на сумму более 138 миллиардов рублей.

«По нашей оценке,объем продаж жилищных кредитов в России по итогам этого года вырастет примерно на четверть, до рекордных 3,6 триллиона рублей, из которых около 900 миллиардов придется на льготную ипотеку. ВТБ свой рекорд продаж уже установил – выдачи по итогам 10 месяцев составили 731 миллиард рублей, что превышает результат всего 2019 года и является абсолютным максимумом в истории банка. При этом мы отмечаем сохранение качественного уровня портфеля ипотечных кредитов и высокую платежную дисциплину заемщиков. Этому способствуют рекордно низкие процентные ставки в совокупности с мерами поддержки, которые были оказаны гражданам в этом году в период пандемии», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Кроме основной программы льготного кредитования клиенты ВТБ также активно используют возможности и других направлений госсубсидирования. По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел с начала ее действия более 27 тысяч сделок на 76 миллиардов рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели более двух тысяч клиентов.

По итогам десяти месяцев регионами-лидерами по объему выданной ипотеки в ВТБ стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская и Свердловская области. По итогам 10 месяцев года средний чек составляет свыше двух с половиной миллионов рублей, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года.

 

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