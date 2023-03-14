ВТБ выяснил, кто на Урале чаще открывает вклады

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Уральском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), мужчины пенсионного возраста более склонны к накоплениям и предпочитают классические вклады сроком от полугода до года. Средний размер депозита составляет 1,2 миллиона рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят мужчины 30-40 лет. Средний остаток по счету – порядка 90 тысяч рублей.

В 2022 году почти 1,2 миллиона жителей УрФО держали свои сбережения на депозитах и накопительных счетах ВТБ. Наибольшей популярностью – как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств – вклады пользуются в Тюменской и Свердловской областях. Накопительные счета чаще остальных открывают клиенты в Свердловской и Челябинской областях. Число вкладчиков в округе за год выросло на 63%, пользователей накопительных счетов – на 28%.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится около трети вкладов. Еще четверть денег разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, 17% – клиенты 60-64 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают меньше 10% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году 63% от общего числа вкладов. Однако наибольшими суммами располагают представители мужского пола: 57% средств на депозитах разместили мужчины, средства на вкладах женщин составили 43% от общего объема.

Среди регионов Урала по «среднему чеку» вклада лидирует Ханты-Мансийский автономный округ – размер депозита в Югре составляет более 1,5 миллиона рублей, далее следуют Свердловская (1,3 миллиона рублей) и Тюменская (1,2 миллиона рублей) области. По среднему объему средств на накопительном счете с отрывом лидирует ЯНАО – 170 тысяч рублей.

Сберегательные продукты в онлайн-формате чаще всего открывают на Ямале (85% от общего количества вкладов и накопительных счетов) и Тюменской области (81%).