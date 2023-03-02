Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования

Челябинское УФАС России выявило признаки многомиллионного картеля на закупках медоборудования. Дело возбуждено в отношении 19 компаний из. Челябинска и Челябинской области, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Оренбургской и Курганской областей.

Признаки сговора выявлены на 77 закупках медицинского оборудования с общей суммой контрактов в 737 млн рублей.

Основной заказчик закупок - министерство здравоохранения Челябинской области. Также отдельные закупки размещены заказчиками Севастополя, Удмуртской Республики и Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС Челябинской области.

Вот список компаний, которых заподозрили в картельном сговоре:

ЗАО «Медсервис-Регион», ООО «Сиб-АПН», ООО «Газнефтеснаб», ООО «Уральская компания», ООО МЦ «Ника», ООО «Орбимед», ООО «ТрансМед», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «Медресурс», ООО «ФортМедТех», ООО «МЛТ Сервис», ООО «Рим 2020», ООО «Регион-Сервис», ООО «Медицинские технологии», ООО «МТМ», ООО «МС», ООО «ИжМедТех», ООО «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ», ООО «Медфармсервис».

В большинстве закупок участники снижали начальную цену контрактов на 2 - 4 %.

Челябинское УФАС России установило следующие признаки нарушения закона о защите конкуренции:

- использование компаниями единой инфраструктуры при участии в торгах;

- использование одинаковых IP-адресов;

- наличие длительных, устойчивых финансовых взаимоотношений между организациями - по договорам займа денежных средств, по договорам поставки товара;

- применение антиконкурентных моделей поведения:

1. «вальс-карусель» - компании заранее распределяли торги, а затем путем подачи заявок не менее чем двумя участниками, состоящими в сговоре, обеспечивали мнимую конкуренцию, а при отсутствии иных участников либо в случае отклонения первых частей заявок других хозсубъектов минимальное ценовое предложение делал один из участников предполагаемого сговора;

2. «единственный поставщик» - один из участников антиконкурентного соглашения сознательно отказывался от участия в торгах - подавал заявку и не делал ценовых предложений. Это обеспечивало победу компании, которая сделала первое минимальное ценовое предложение.

Заседание Комиссии Челябинского УФАС России назначено на 15 марта.