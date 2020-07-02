Завалищин: Чтобы земля «работала», необходимо передавать ее эффективным собственникам

В Челябинской области продолжается вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой пашни. На данный момент оцифровано 74 % сельхозземель Челябинской области.

Для того, чтобы земля работала, необходимо передавать ее эффективным собственникам, считает первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. Для этого следует активнее выявлять земельные участки, на которых не ведется сельское хозяйство, и реализовывать их сельхозпредприятиям, в том числе фермерам, с помощью отработанного правового механизма. Использование земли по назначению проверяет Россельхознадзор вместе с муниципалитетами, в случае выявления нарушений земельного законодательства и неисполнения собственником участка выданного предписания он передаёт материалы проверок и решение суда об административном наказании собственника в министерство сельского хозяйства региона.

Выявлять неиспользуемые земельные участки поможет оцифровка земель сельхозназначения. Этим занимается Научно-образовательный Центр «Геоинформационные системы» Южно-Уральского госуниверситета с 2014 года, для этого используется космическая съёмка и беспилотные летательные аппараты. Государственная поддержка на эти цели — 7,5 миллионов рублей в год — выделяется муниципальным районам по линии НИОКР.

Сейчас оцифровано 74 % сельхозземель Челябинской области, это 3,5 миллиона гектаров. В цифровом паспорте каждого земельного участка содержатся такие данные как расположение, координаты, собственник участка, пользователи (если имеются), севооборот, наличие питательных веществ в почве. Оцифровка поможет также преодолеть проблему неполного разграничения земель по форме собственности (частная, муниципальная, государственная). В настоящее время треть сельхоземель в области не разграничены.

Оцифровку сельскохозяйственных земель в Челябинской области нужно завершить в 2020 году. Эту задачу поставил губернатор области Алексей Текслер.