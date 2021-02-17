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Златоуст в этом году существенно обновит автобусный и трамвайный парки

Златоуст (Челябинская область) в этом году приобретет восемь пассажирских автобусов и пять трамваев.

Как сообщил сегодня, 17-го февраля, агентству «Урал-пресс-информ» советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, благодаря этим приобретениям автобусно-трамвайный парк муниципалитета значительно обновится.

«Планируем приобрести транспорт к лету – за счет средств муниципалитета и при помощи областного бюджета (большое спасибо губернатору за поддержку). Закупим восемь автобусов МАЗ-206 и пять ижевских красных трамваев», - рассказал Алексей Коновалов.

Днем ранее, 16-го февраля, глава Златоуста Максим Пекарский на своей официальной странице в ВКонтакте назвал предстоящее получение финансирования из областного бюджета на модернизацию еще пяти трамваев и приобретение новых автобусов отличной новостью.

«Многие из вас уже успели оценить современные трамвайные вагоны, которые пришли в город в прошлом году. Скоро их станет больше. И наш автобусный парк также давно нуждается в обновлении. Городу нужны хорошие комфортабельные автобусы. В местном бюджете мы также заложили около 44,7 миллиона рублей на их покупку. Впервые за последние годы», - поделился с горожанами Максим Пекарский.

По словам главы Златоуста, улучшение ситуации с пассажирским транспортом в муниципалитете– одна из важнейших текущих задач.

Напомним, масштабная работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта продолжается в ряде муниципальных образований Челябинской области. Преображение трамвайной инфраструктуры Златоуста (и Магнитогорска) является частью этой важной и актуальной для нашего региона работы.

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в Златоусте существует два трамвайных маршрута, на которых ежедневно работает более двух десятков вагонов.

Евгения Александрова